Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Boluspor - Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir, Gençlerbirliği - Eyüpspor ve Galatasaray - İstanbulspor maçlarında görev alacak hakemler belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses - İSTANBUL

