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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4. tur karşılaşmalarının tarihlerini duyurdu. Maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4. tur karşılaşmalarının tarihlerini duyurdu. Maçlar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde yapılacak.

3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

3 Aralık Salı:

  • 13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor (Iğdır Şehir)
  • 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
  • 15.30 Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 18.00 Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor (Yeni Adana)
  • 20.30 Samsunspor-52 Orduspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Aralık Çarşamba:

  • 13.00 Corendon Alanyaspor-Fethiyespor (Gain Park)
  • 13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
  • 13.30 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor (Mersin)
  • 13.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut BLD(Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
  • 13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Diyarbakır)
  • 13.30 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK (Stadı daha sonra açıklanacak)
  • 13.30 Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor (Eryaman)
  • 13.30 Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 (Osmangazi Üniversitesi)
  • 13.30 Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
  • 13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK (General Basri Saran)
  • 13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 13.30 Menemen FK-Çimentaş Elazığspor (Menemen İlçe)
  • 13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer (Atatürk Olimpiyat)
  • 13.30 İskenderunspor-Tire 2021 FK (Kırıkhan İlçe)
  • 15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü (Alsancak Mustafa Denizli)
  • 18.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

5 Aralık Perşembe:

  • 13.00 Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
  • 13.30 Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)
  • 13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı (Aktepe)
  • 13.30 Karaman FK-Esenler Erokspor (Yeni Karaman)
  • 15.30 Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor (Mersin)
  • 18.00 Çaykur Rizespor-Silivrispor (Çaykur Didi)
  • 20.30 Gaziantep FK-Batman Petrolspor (Gaziantep)
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
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