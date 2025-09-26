Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler

Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

MÜSABAKALAR TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE

Kura çekimi sırasında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından düzenlenen kura çekimi; 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7, Trendyol 1. Lig'den 10 olmak üzere toplam 56 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 28 takımın seri başı olduğu eşleşmede küçük numarayı çeken takımlar müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.

Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde: