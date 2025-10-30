Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Sonuçlandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 4 müsabakayla devam edildi.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmaların ardından Çaykur Rizespor, Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır FK ve Sipay Bodrum FK bir üst tura yükseldi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor: 0-3

Esenler Erokspor- Ağrı 1970 SK: 3-0

1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Tch Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK: 0-5