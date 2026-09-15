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Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu
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Osmanelispor, yarın Eskişehir Anadolu S.F. ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osmanelispor, yarın Eskişehir Anadolu S.F. ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Eskişehir Anadolu S.F. 'yı konuk edecek. Maçın oynanacağı statta günü tek idmanla geçiren kırmızı-yeşilli takımda morellerin yüksel olduğu görüldü. Transfer döneminde oldukça hızlı geçiren Osmanelispor'un yarın taraftar desteğiyle büyük bir güç oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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