Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor: 1 Ayvalıkgücü Belediyespor: 4 Spor Haberleri 1 mağlup oldu. 1 mağlup oldu. Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı Hakemler: Şahin Berker xx, Ünal Doğru xx, Kerem Kalkan xx Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Alpay Çelebi x, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Cem Ekinci xx, Hazarhan Karaca x (Samed Ali Kaya dk. 59 x), Atila Turan xx, Anıl Emre Yılmaz x (Yağız Gül dk. 46 x), Yiğitali Bayrak x (Yusuf Cihat Çelik dk. 68 x), Mesut Can Tunalı x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 59 x), Mertan Caner Öztürk x, Yiğit Canguru xx (Yusuf Efe Yaman dk. 68 x) Ayvalıkgücü Belediyespor : Deniz Çörtlen xx, Davut Babur xx, Samet Önger xxx, Polat Güren xxx, Kemal Akbaba xxx (Celal Baver Ayaz dk. 82 ?), Ertuğrul Yıldırım xx (Veysel Karani Ünal dk. 46 xxx), Hakan Özkan xxx, Hamit Kurt xx, Hami Baytar xx, Burak Özbakır xxx (Gökhan Hüner dk. 70 xx), Sergen Ekinci xx (Tugay Yıldırım dk. 46 xx) Goller: Merthan Caner Öztürk (dk. 76) (Kocaelispor), Hami Baytar (dk. 20), Veysel Karani Ünal (dk. 57), Kemal Akbaba (dk. 65), Celal Baver Ayaz (dk. 90) (Ayvalıkgücü Belediyespor) Sarı kartlar: Yiğitali Bayrak (Kocaelispor), Yunus Emre Aydemir (Ayvalıkgücü Belediyespor) - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ayvalıkgücü Belediyespor Çocuk İzleme Merkezi Derincespor Ekinci Spor Haberler

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