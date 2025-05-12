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Ziraat Türkiye Kupası Finalinde VAR Hakemi Tomasz Kwiatkowski

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde VAR Hakemi Tomasz Kwiatkowski
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Trabzonspor ve Galatasaray arasında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olacak. Final maçı 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.45'te gerçekleştirilecek.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde VAR koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oturacak.

63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu müsabakanın VAR'ı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski oldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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