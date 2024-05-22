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Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem belli oldu

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Kaynak: AA / Spor

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