Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Galatasaray 1-0 Önde
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı Barış Alper Yılmaz'ın 6. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın ortasında arkada direkte Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
6. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ kanadından sıfıra inen Yunus'un yerden penaltı noktasına pasına Barış'ın sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
12. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme'nin yerden pasında Zubkov'un yerden vuruşunda top yandan az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top auta çıktı.
25. dakikada sağ kanatta Zubkov ile duvar pası yapan Malheiro'nun ortasında arka direkte Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
30. dakikada Davinson'un kaptırdığı topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top Günay'dan döndü.
34. dakikada Davinson'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Yunus'un uzak köşeye aşırtma plasesinde top az farkla dışarı çıktı.
40. dakikada sağ kanattan sıfıra inen Barış Alper'in ortasına ceza sahasında Osimhen'in volesinde top üstten auta çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov (John Lundstram dk. 45+2), Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Simon Banza
Yedekler: Taha Tepe, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Denis Draguş, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Toreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Alvaro Morata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 6) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Stefan Savic (Trabzonspor), Gabriel Sara (Galatasaray) - GAZİANTEP