Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eüypspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Eyüpspor : Marcos Felipe, Dorin Rotariu (Calegari dk. 23), Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao, Diabel Ndoye, Denis Radu, Ismaila Manga, Metehan Altunbaş, Abdou Sy

Yedekler: Umut Keseci, Eren Aydoğdu, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Bedir Kara, Talha Akkaya, Deniz Salih Aydoğdu, Ömer Ahmet Ceyhan, Ömer Efe Ay, Ömer Faruk Uğurlu

Teknik Direktör: Atila Gerin

Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Adama Nagalo, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Diogo Gonçalves, Blaz Kramer

Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Cemali Yağmur, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Ata Yanık

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Riechedly Bazoer (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı