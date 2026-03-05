Konyaspor, Eyüpspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eüypspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son haftasında Eüypspor evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Marcos Felipe'den dönen topa Luccas Claro'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
Eyüpspor : Marcos Felipe, Dorin Rotariu (Calegari dk. 23), Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao, Diabel Ndoye, Denis Radu, Ismaila Manga, Metehan Altunbaş, Abdou Sy
Yedekler: Umut Keseci, Eren Aydoğdu, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Bedir Kara, Talha Akkaya, Deniz Salih Aydoğdu, Ömer Ahmet Ceyhan, Ömer Efe Ay, Ömer Faruk Uğurlu
Teknik Direktör: Atila Gerin
Konyaspor: Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Adama Nagalo, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Diogo Gonçalves, Blaz Kramer
Yedekler: Egemen Aydın, Muhammed Arda Var, Ömer Çobanoğlu, Eren Cemali Yağmur, Eren Doğan, Tuncay Elgün, Ahmet Kusay Dağdevir, Enes İlyas Seven, Ahmet Tırpancı, Ata Yanık
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kart: Riechedly Bazoer (Konyaspor) - İSTANBUL