Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ilk yarısını 0-0 berabere tamamladı. Her iki takım da etkili pozisyonlar bulsa da gol atamadı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Galatasaray : Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Lang, Icardi

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Cihan Çanak, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Traore

Sarı kartlar: Dk. 4 Kaan Ayhan, Dk. 33 Lemina (Galatasaray), Dk. 35 Fıratcan Üzüm (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

