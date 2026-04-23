Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada ceza yayı önünde topu alan Cerny, pasını sağ taraftan atağa katılan Murillo'ya aktardı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Ön direkteki Oh'un dokunduğu topa kale önünde El Bilal Toure vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan seken top üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Olaitan'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde Oh kafa vuruşunu yaptı, top yandan az fakla dışarı gitti.

44. dakikada Hadergjonaj'ın ceza shası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Ersin uzanarak topu kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Oh

Yedekler: Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Uduokhai, Taylan Bulut, Asllani, Jota, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Ui-Jo, Güven Yalçın

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Hagi, Baran Moğultay, Viana, Makouta

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: El Bilal Toure (dk. 17) (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

