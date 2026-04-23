Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza yayı önünde topu alan Cerny, pasını sağ taraftan atağa katılan Murillo'ya aktardı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Ön direkteki Oh'un dokunduğu topa kale önünde El Bilal Toure vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan seken top üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Olaitan'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde Oh kafa vuruşunu yaptı, top yandan az fakla dışarı gitti.
44. dakikada Hadergjonaj'ın ceza shası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Ersin uzanarak topu kornere çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Çağlar Uyarcan, Samet Çavuş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Oh
Yedekler: Vasquez, Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Uduokhai, Taylan Bulut, Asllani, Jota, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Maestro, Ruan, İbrahim Kaya, Ui-Jo, Güven Yalçın
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Mounie, Meschack, Hagi, Baran Moğultay, Viana, Makouta
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gol: El Bilal Toure (dk. 17) (Beşiktaş) - İSTANBUL