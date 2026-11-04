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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde 54 takım eşleşti

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesisinde yapıldı ve bu turda 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar 1, 2 ve 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.

Dördüncü eleme turunda bir önceki etaptan gelen 36, bu turdan itibaren yer alacak 18 olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada dördüncü eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Orduspor 1967-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük

Gemlik Sümerbey-Çaykur Rizespor

Karacabey Belediyespor-Arca Çorum FK

KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Mardin 1969

Antalyaspor-Bursa Yıldırımspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Eminevim Ümraniyespor

Eskişehir Anadoluspor-Samsunspor

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Erzurumspor FK

Bodrum FK-Eskişehirspor

ISBAŞ Isparta 32-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

Manisa FK-Sebatspor

KCT 1461 Trabzon-SMS Grup Sarıyer

Silivrispor-Bursaspor

Kocaelispor-Serikspor

Adana 01-Turka Esenler Erokspor

Balıkesirspor-İstanbulspor

Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor

Bandırmaspor-Ankaraspor

Göztepe-Açıkalın Erciyes 38

Batman Petrolspor-Malatya Yeşilyurtspor

Erzincan Futbol Yatırımları-Orfa Yapı Pendikspor

Gaziantep FK-Aliağa Futbol

Eyüpspor-Muşspor

Amed Sportif Faaliyetler-Karşıyaka

Bitlis 1916-Kasımpaşa

Karabük İdmanyurdu-TÜMOSAN Konyaspor

Kaynak: AA
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