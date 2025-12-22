Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 2. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 2. hafta maçlarına ilişkin program belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta programı şöyle:

13 Ocak Salı

13.00 Corendon Alanyspor - Fatih Karagümrük

15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.30 Fethiyespor - Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa Futbol - Samsunspor

15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği

18.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor

15.30 Eyüpspor - Iğdır FK

18.00 Bodrum FK - Konyaspor

20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL