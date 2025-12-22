Haberler

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta programı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının 2. hafta programını duyurdu. Maçlar 13-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 2. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 2. hafta maçlarına ilişkin program belli oldu. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta programı şöyle:

13 Ocak Salı

13.00 Corendon Alanyspor - Fatih Karagümrük

15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor

18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor

20.30 Fethiyespor - Galatasaray

14 Ocak Çarşamba

13.00 Aliağa Futbol - Samsunspor

15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği

18.00 İstanbulspor - Trabzonspor

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe

15 Ocak Perşembe

13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor

15.30 Eyüpspor - Iğdır FK

18.00 Bodrum FK - Konyaspor

20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title