Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının 2. hafta programını duyurdu. Maçlar 13-15 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
13 Ocak Salı
13.00 Corendon Alanyspor - Fatih Karagümrük
15.30 RAMS Başakşehir - Boluspor
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor
20.30 Fethiyespor - Galatasaray
14 Ocak Çarşamba
13.00 Aliağa Futbol - Samsunspor
15.30 Antalyaspor - Gençlerbirliği
18.00 İstanbulspor - Trabzonspor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe
15 Ocak Perşembe
13.00 Erzurumspor FK - Çaykur Rizespor
15.30 Eyüpspor - Iğdır FK
18.00 Bodrum FK - Konyaspor
20.30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü - İSTANBUL