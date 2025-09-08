Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle belli oldu. İşte tüm eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.
TÖRENE BİRÇOK BAŞKAN VE TEMSİLCİ KATILDI
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
Kura çekiminde TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.
'SEYİR ZEVKİ YÜKSEK VE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ İSTİYORUZ'
Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2. Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikâyeleriyle katlanmasını diliyorum" dedi.
KAZANANLAR 3. TURA YÜKSELECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3. tura yükselmeye hak kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:
- Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
- Düzcespor - Pendikspor
- Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor
- Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
- Galata SK - Beykoz Anadoluspor
- Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK
- Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor
- Karabük İY - Gebzespor
- Balıkesirspor - Yalova FK 77
- Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
- Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
- Sivasspor - Şiran Yıldız SK
- Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor
- Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK
- Giresunspor - 52 Orduspor FK
- 24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
- Erbaaspor - Pazarspor
- Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK
- Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor
- Elazığspor - 12 Bingölspor
- Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor
- Dersimspor - Şanlıurfaspor
- Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
- Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
- Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK
- Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor
- Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK
- Kahramanmaraş Spor - Karaman FK
- Tire 2021 FK - Bodrum FK
- Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK
- Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu
- Bornova 1877 - Aliağa Futbol
- Eskişehirspor - Muğlaspor
- Somaspor - Çankaya SK
- Kestel Çilek SK - Fethiyespor
- Kırıkkale FK - Manisa FK
- İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK
- Kepezspor - Denizli İY
- Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor