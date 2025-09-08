Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

TÖRENE BİRÇOK BAŞKAN VE TEMSİLCİ KATILDI

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.

'SEYİR ZEVKİ YÜKSEK VE YENİ BAŞARI HİKAYELERİ İSTİYORUZ'

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2. Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikâyeleriyle katlanmasını diliyorum" dedi.

KAZANANLAR 3. TURA YÜKSELECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3. tura yükselmeye hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle: