Voleybol Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi

2025-2026 sezonunu 23 galibiyetle tamamlayan Ziraat Bankkart, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonu lider olarak bitirip play-off'lara katılmaya hak kazandı. Küme düşen takımlar ise Cizre Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor oldu.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen ligde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla sona erdi. Lig etabını 23 galibiyetle bitiren son şampiyon Ziraat Bankkart, lider olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Ligin 10 ve 16. haftasındaki maçlara çıkmadığı için 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilen Cizre Belediyespor'un yanı sıra sezonu 13. sırada tamamlayan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor da küme düştü.

Yarı finalistlerin 3'ü başkentten

Ziraat Bankkart'ın ardından play-off 1-4 etabına yükselen diğer takımlar, 20 galibiyeti bulunan Halkbank, 19 maç kazanan Galatasaray HDI Sigorta ve 17 galibiyete sahip Spor Toto oldu.

Böylece Efeler Ligi'nde son 5 yılın tamamında, son 10 sezonun ise 8'inde şampiyon olan Ankara kulüpleri, 2026'da da yarı finalde 3 takımla temsil edilecek.

Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürmüştü.

SMS Grup Efeler Ligi 2025-2026 sezonundaki play-off yarı final eşleşmeleri ve puan durumu şöyle:

Play-off 1-4 etabı

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta

Puan tablosu:


TakımOGMPASVS
1ZİRAAT BANKKART
25232677017
2HALKBANK
25205576526
3GALATASARAY HDI SİGORTA
25196516037
4SPOR TOTO
25178495944
5İSTANBUL GENÇLİKSPOR
25169515937
6FENERBAHÇE MEDICANA
251411445139
7BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
251411415048
8ALTEKMA
251114344752
9GEBZE BELEDİYESPOR
251015283955
10GAZİANTEP GENÇLİKSPOR
25817213561
11ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR
25619264360
12İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
25619233462
13KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR
25520122666
14CİZRE BELEDİYESPOR
13013-3539
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
