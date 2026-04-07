AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart

Ziraat Bankkart, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçta en değerli oyuncu ödülünü Bedirhan Bülbül kazandı.

SALON: ESTÜ

HAKEMLER: Ozan Çagı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

ZİRAAT BANKKART: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L), Burakhan

GALATASARAY HDI SİGORTA: Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Maar, Hasan (L), Caner (L), Wright, Gökçen, Can, Alonso

SETLER: 25-21, 25-12, 25-19

SÜRE: 62 dakika

Ziraat Bankkart, Eskişehir'de oynanan Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Ziraat Bankkart, ilk sete 4-0 ile başladı. Galatasaray'ın bulduğu şansları iyi değerlendirmesiyle skor ilk kez 9-9'da eşitlendi. Karşılıklı sayılarla dengede giden sette 20-17 öne geçen Ziraat Bankkart, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sette rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, 25-12 ile setlerde durumu 2-0'a taşıdı. Üçüncü ve son seti de üstün bir oyunla geçiren Ziraat Bankkart, 25-19'luk skorla seti ve maçı kazanarak AXA Sigorta Kupa Volley'de şampiyonluğa ulaştı.

Ziraat Bankkart, müsabakanın ardından düzenlenen seremoniyle 16 yıllık kupa hasretine son verdi. Ankara ekibi, Kupa Voley'i ilk kez 2010 yılında yine Galatasaray'a karşı kazanmıştı. Final karşılaşmasında en değerli oyuncu (MVP) ödülünü Ziraat Bankkart takımından Bedirhan Bülbül kazandı. Bülbül ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
