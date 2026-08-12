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Ziraat Bankkart, 2026 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Ziraat Bankkart, 2026 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık 2026 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Turnuvanın grup aşaması Katowice ve Sosnowiec'te, final etabı ise Czestochowa'da oynanacak.

Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık 2026 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek FIVB Erkekler Kulüpler

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Polonya ekibi Aluron CMC Warta Zawiercie'nin ev sahipliğinde dünya voleybolunun önde gelen kulüplerinin mücadele edeceği organizasyonda FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın grup aşaması Arena Katowice ve Arena Sosnowiec'te, final etabı ise Czstochowa Sports Hall'da oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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