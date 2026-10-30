Ziraat Bankkart, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek

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2026 FIVB Erkekler Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Ziraat Bankkart'ın maç programı duyuruldu.

Geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü olan Ziraat Bankkart, 15-20 Aralık tarihlerinde Polonya'nın Zawiercie kentinde düzenlenecek organizasyona tarihinde ilk defa katılacak. A Grubu'ndaki başkent ekibi, 15 Aralık'ta Brezilya'dan Volei Renata, 16 Aralık'ta ev sahibi Aluron CMC Warta Zawiercie ve 17 Aralık'ta İran'dan Foolad Sirjan ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise kupayı son 4 yılda 3 kez kazanan Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), Jakarta Bhayangkara Presisi (Endonezya), Al Ahly (Mısır) ve Sada Cruzeiro (Brezilya) mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, yarı finalde çapraz şekilde eşleşecek.

Ziraat Bankkart'ın grup karşılaşmaları ile yarı final ve final maçlarının TSİ programı şöyle:

15 Aralık:

18.00 Volei Renata-Ziraat Bankkart

16 Aralık:

21.30 Aluron CMC Warta Zawiercie-Ziraat Bankkart

17 Aralık:

18.00 Ziraat Bankkart-Foolad Sirjan

19 Aralık:

17.00 Yarı final 1. maç

20.30 Yarı final 2. maç

20 Aralık:

16.30 Üçüncülük maçı

20.00 Final

Kaynak: AA