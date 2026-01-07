Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ACH Volley ile karşılaşacak
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Slovenya'nın ACH Volley takımı ile yarın mücadele edecek. Maç, Ljubljana'daki Tivoli Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın deplasmanda Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'e konuk olacak.
Başkent Ljubljana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta ilk maçını kazanan Ziraat Bankkart 2'nci, bir mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise son sırada yer alıyor.
