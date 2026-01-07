Haberler

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde ACH Volley ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Slovenya'nın ACH Volley takımı ile yarın mücadele edecek. Maç, Ljubljana'daki Tivoli Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında yarın deplasmanda Sloven kulübü ACH Volley ile mücadele edecek.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, son 4 yılın Slovenya ligi şampiyonu ACH Volley'e konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta ilk maçını kazanan Ziraat Bankkart 2'nci, bir mağlubiyeti bulunan ACH Volley ise son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu