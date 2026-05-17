PGE Projekt Varşova-Ziraat Bankkart maçının ardından

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı Başantrenörü Mustafa Kavaz, PGE Projekt Varşova'ya karşısında 2-1 geriden gelip 3-2 kazandıkları CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 3'üncülük maçının kendileri için varoluş meselesi olduğunu söyledi.

Kavaz, İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan dörtlü finali 3'üncü sırada bitirmelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Takımının performansından tatmin olup olmadığı sorulan Kavaz, dörtlü final formatındaki ilk deneyimlerini yaşadıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu arenada yaptığınız basit hataların telafisi hiçbir zaman yok ama Türkiye liginde yaptığınız basit hatalarda, özellikle iyi de bir kadronuz varsa geri dönme ihtimaliniz var. Nitekim dün (yarı final) oyunu çeviremedik çünkü kırılma anlarında ve basit kısımlarda iyi değildik. Evet kaybettik, bizim için çok üzücü hatta yıkıcı oldu dün akşam. Suratlarımız çok kötüydü. Bütün oyuncuların da. Onları kaldırmak kolay olmadı, hatta sabah toplantıda bile çıt çıkmadı neredeyse. Özeleştirimizi yaptık, aynaya baktık. 'Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız, neleri daha iyi yapmalıyız' gibi kendimize bir 'check list' (kontrol listesi) çıkardık. Ondan sonra da ayağa kalktık."

Şampiyonlar Ligi'ndeki 2'nci yarı final deneyimini yaşayan Kavaz, bronz madalya kazandıkları Projekt Varşova karşılaşmasına ilişkin, "Bugün 2-1'den sonra bir geri dönüş hikayesi vardı. Çünkü son şansımızdı, son setti. ya bir varoluş sergileyecektik ya da defteri kapatıp evimize geri dönecektik. Dolayısıyla bir kaybediş var belki ama aslında bir kazanış da var. Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü olduğumuza üzülebiliyorsak ivme hep yukarıya doğru gidiyor demektir. Ama burada var olabilmek önemli. Birinci, ikinci, üçüncü olursunuz ama asıl standart veya asıl iyi takım olduğunuzu gösteren şey, buralarda 3 sene, 5 sene, 10 sene üst üste kalabilmek." yorumunu yaptı.

Takımın performansındaki dalgalanmanın baskı altında oynayamamaktan mı kaynaklandığı sorulan 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Motivasyonla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bir süre maçsız kaldık belki. Ligin temposu buraya yakın değildi. Bu da bir dezavantaj olabilir bizim için. Adaptasyonla alakalı, turnuva adaptasyonuyla alakalı bir sıkıntı yaşamış olabiliriz belki. Dün Polonya Ligi şampiyonuna, geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistine kaybettik. Olaya bu taraftan bakarsak aslında mental açıdan ezilmiş miyiz, ayakta mı kalmışız farklı dengeler konuşuruz. Ama oyuncularımın böyle bir motivasyonun altında ezildiklerini düşünmüyorum. Belki çok fazla motive oldular. Ama bazen olmaz. Sorumlusu bendim dün akşamın. Ben kendi eleştirimi yaptım. Dolayısıyla bugün ayağa kalkıp bir reaksiyon gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadılar."

Nimir: "Elde edebileceğimiz en iyi sonuç buydu"

Halkbank kaptanı Hollandalı Nimir Abdelaziz ise 5'i bloktan olmak üzere 36 sayı kaydettiği Projekt Varşova maçındaki performansı hakkında, "Bireysel performansım benim için çok da önemli değil. Sonuçta bir takım sporu oynuyoruz. Bugün de takım olarak kazanmayı başardık. Önemli olan da bu. Benim için bugünkü en önemli istatistik, bizim 3, rakibimizin 2 set kazanması." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki tecrübeli pasör çaprazı, 3'üncülükten memnun olup olmadığı sorusu üzerine, "Tatmin olmadım. Çünkü dörtlü finale katılmışsan kazanmak istersin. Fakat dürüst olmak gerekirse elde edebileceğimiz en iyi sonuç buydu. Dün iyi bir ders aldık. Hala uzun bir yolumuz var. Bu seviye için neye ihtiyacımız olduğunu gördük. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için bu yılkinden daha iyisini yapmalıyız." yanıtını verdi.