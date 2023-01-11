Zinedine Zidane dil uzatan başkanın sonu kötü oldu! Apar topar görevden ayrıldı

Zinedine Zidane ile ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet özür dilemesine rağmen görevinden alındı. Fransa Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Le Graet'in görevinden alındığı ve yardımcısı Philippe Diallo'nun geçici olarak başkanlık koltuğuna geçtiği aktarıldı.

Kısa bir süre önce Zinedine Zidane ile ilgili yaptığı açıklamalara gündeme gelen Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet görevinden alındı. Le Graet, geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane hakkındaki söylemleri ve taciz iddialarıyla gündeme gelmişti.

ZİDANE İÇİN AĞIR SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Zidane için ağır söylemlerde bulunan Le Graet, "Zidane, Brezilya'ya mı gidiyormuş? Diyecek hiçbir şeyim yok. Nereye isterse gitsin. Avrupa'da büyük bir kulübe de gidebilir, milli takım da çalıştırabilir. Derdim değil. Beni arasa telefonunu açmam. Kesinlikle açmam. Hem açıp ne diyeceğim? Merhaba Beyefendi, üzülme, bir kulüp bulursun, aramaya devam et. Ben de Deschamps ile yola devam ediyorum mu diyeceğim. Zidane da kendisine bir kulüpte veya milli takım da özel bir program ayarlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA İŞE YARAMADI

Le Great Bu sözlerinin tepki çekmesinin ardından özür dileyen Fransız futbol adamı, "Onun oyunculuğu ve teknik direktörlüğü hakkındaki düşüncelerimi kesinlikle yansıtmayan bu sözler için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.