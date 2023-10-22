Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu'nda Ömer Amaçtan ve Gamze Bulut Duvar birinci oldu

14. Zeytinburnu Uluslararası Cumhuriyet Koşusu, 2023 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Finalde Genel Klasman Erkekler Kategorisinde Atletizm Uzun Mesafe Milli Takım Sporcusu Ömer Amaçtan birinci olurken, Genel Klasman Kadınlar Kategorisinde ise Gamze Bulut Duvar birinci oldu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin her Cumhuriyet Bayramı'nda organize ettiği Uluslararası Cumhuriyet koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışmaya 2023 sporcu katıldı. Sporcular, saat 09.00'da Kazlıçeşme Sanat Merkezi önünden başlayan 10 kilometrelik koşuyu tamamlamak için mücadele etti.

ARISOY: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YIL COŞKUSU BÜTÜN HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yarışmanın startını veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Zeytinburnu'muzda Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl coşkusu bütün hızıyla devam ediyor. Bu koşu 14'üncü kez gerçekleşiyor, fakat bu yıl daha heyecanlı ve daha çok coşkuluyuz. Çünkü Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz, bu yıl daha büyük bir ilgi var. 2023 kişi koşuyor, bütün sporcularımıza başarılar ve kolaylık diliyorum, ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' dedi.

'2024 YILI BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HAZIRLIK SÜRECİ OLUYOR'

Yarışmayı 34 dakika 03 saniyede tamamlayarak birinci olan Gamze Bulut Duvar (31) çok mutlu olduğunu ifade ederek, 'Bu sene olimpiyat senesi, 2024 yılı bizim için çok güzel bir hazırlık süreci oluyor. Yarışları antrenman niyetiyle koşuyoruz. Çok güzel bir organizasyon ve bu sene Cumhuriyetin 100'üncü yılı olduğu için pas geçmek istemedik. Her şey çok güzeldi. Parkur zordu, inişli çıkışlıydı ama eğlenceliydi' diye konuştu.

'İKİ KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDUM'

Yarışmayı 29 dakika 44 saniyede tamamlayarak Erkekler Genel Klasmanda birinci olan Atletizm Uzun Mesafe Milli Takım Sporcusu Ömer Amaçtan (22), 'Bu yarışa ikinci kez katılıyorum ve iki kez üst üste şampiyon oldum. Kıran kırana geçen bir yarışta arkadaşımla anlaşarak 1-2 olduk. Bitişe 50 metre kala beraber konuşarak değişiklik olsun dedik. Onun da bunda çok emeği var, herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yetiştiren emek veren antrenörlerimiz, hocalarımız, federasyon yetkililerimiz ve bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ve heyecanlı bir yarıştı, organizasyon bayağı büyüktü. Çok gururluyuz biz zaten 10 yıldır bu işi profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa Üçüncülüğü ve Avrupa İkinciliği gibi birçok başarıya imza attık' ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Yarışmada ikinci olan Ramazan Baştuğ ise '1-2 olalım ve bitiş çizgisine el ele gelelim dedik. Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel böyle bir şey olduğu için çok mutluyum' dedi.

Dereceye giren yarışmacılara gerçek altın, gümüş ve bronz madalyanın yanı sıra toplamda 228 bin 500 TL nakdi ödül dağıtıldı.