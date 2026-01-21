Zeynep Sönmez'den tarihi zafer

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Australian Open ikinci tur mücadelesinde 1 saat 30 dakikada Macar rakibi Anna Bondar'ı 6-2, 6-4 mağlup ederek Australian Open tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi olmayı başardı.

Elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, Australian Open ikinci tur mücadelesinde 1 saat 30 dakikada Macar rakibi Anna Bondar'ı 6-2, 6-4 mağlup ederek Australian Open tarihinde üçüncü tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Melbourne'de oynanan karşılaşmada Zeynep, dünya 74 numarası rakibi karşısında maçın başından itibaren skor üstünlüğünü eline alarak hem servis oyunlarında istikrarını korudu hem de return oyunlarında baskıyı sürekli artırdı.

Mücadeleye servis kırarak başlayan Zeynep, ilk sette özellikle return oyunlarında rakibin ritim bulmasına izin vermedi. Kısa rallilerde doğru tercihleri yapan milli tenisçi, kritik anlarda servis kalitesini artırarak seti 6-2 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette Bondar oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da Zeynep oyunun kontrolünü bırakmadı. Servis oyunlarında yüzdesini koruyan ve baskı anlarında hata oranını düşüren Sönmez, kırılma anlarında doğru zamanlamayla üstünlüğünü sürdürdü.

Zeynep, maç boyunca toplamda 4 kez servis kırarak skor avantajını elinde tuttu ve karşılaşmayı 12-6 oyun üstünlüğüyle tamamladı.

Zeynep Sönmez, Australian Open üçüncü tur mücadelesinde 23 Ocak Cuma günü klasmanın 94. basamağındaki Yuliya Putintseva ile karşılaşacak.

Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Wimbledon'da olduğu gibi Australian Open'da da Türk tenis tarihinde bir ilki daha gerçekleştirdi. - İSTANBUL