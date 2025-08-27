Zeynep Sağır, Judo Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Zeynep Sağır, Judo Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
Manisa'nın Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü judocusu Zeynep Sağır, Aydın'da düzenlenen Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Şampiyonası, Aydın'ın Koçarlı ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 30 farklı ilden 333 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular birincilik için mindere çıktı. Üç gün süren şampiyonada kıyasıya rekabetin yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıkarken, mindere çıkan sporcular, şampiyonluk için mücadele etti. Rekabet ve heyecanın yer aldığı şampiyonada Salihli Değerli Zamanlar Spor Kulübü sporcusu Zeynep Sağır 57 kiloda Türkiye 3.sü olurken, Esmasu Dündar 70 kiloda 5.oldu.

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'ndan derece ile dönen Zeynep Sağır ve Esmasu Dündar'ı tebrik edip, başarılarının artarak devamını diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
