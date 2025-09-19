Zeynep Duru Çiftçi, Dünya Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olan özel sporcu Zeynep Duru Çiftçi, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Aile dostlarının yönlendirmesiyle 9 yıl önce yüzmeyle tanışan 17 yaşındaki Zeynep Duru Çiftçi, zamanla kendisini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

Zeynep Duru, il ve bölge yarışlarında bugüne kadar 60 madalya kazanırken, bir de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Özel Sporcular Mental Milli Takım kadrosunda yer alan Zeynep Duru, geçen ay Tayland'da yapılan Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Zeynep Duru, AA muhabirine, ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında madalya kazanmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Yarışa çok iyi hazırlandığını belirten Zeynep Duru Çiftçi, "Dünya şampiyonası benim için çok güzel bir deneyimdi. Şampiyonanın ardından çalışmalara başladım. Yeni başarılara imza atmak istiyorum." dedi.

Şampiyonada derece almayı beklediğini ve bunu başardığını anlatan Zeynep Duru, şunları kaydetti:

"Dünya üçüncülüğü aldım, bu bizim için çok güzel bir başarı. Madalya aldığımı duyunca çok sevindim, çok gururlandım. Orada ülke adına yarışmak heyecanlı ve gurur verici. Heyecandan orada olayın farkına varamıyorsun ama sonrasında daha da mutlu oluyorsun. Bundan sonra da kürsüde yer almak isterim. Gelecek yıl Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel bir derece almak istiyorum."

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da sporcusunun çok önemli bir derece elde ettiğini belirtti.

Zeynep Duru'nun 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediğini aktaran Saygı, "Zeynep, daha önce birçok başarısı olmasına rağmen ilk defa uluslararası bir arenada yarıştı ve bu arenada ilk yarışında dünya üçüncüsü olarak çok güzel başlangıç yaptı. Uzun vadede hedefi olimpiyat olan bir sporcu. Şu an milli takım hazırlık kadrosunda bulunuyor. Dünya üçüncüsü olması bu yolda güzel bir sonuç oldu onun için." diye konuştu.