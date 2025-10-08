Zerzevan Kalesi'nde Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası Lansmanı Yapıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası'nın lansmanı düzenlendi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 20-26 Ekim'de düzenlenecek Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası için tarihi kalede lansman programı düzenlendi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Murat Zorluoğlu, düzenlenecek tenis turnuvasının Diyarbakır'ın turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Zorluoğlu, "Bizlere 3 bin yıl öncesinin Diyarbakır'ından seslenen Asurlulardan, Perslerden ve Romalılardan haber veren Zerzevan Kalesi'nde tenis federasyonumuzla birlikte, yine ilgili paydaşlarımızla birlikte önümüzdeki günlerde başlayacak olan 1'inci Zerzevan Cup Tenis Turnuvası nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kültür turizmi anlamında çok ciddi bir potansiyele sahip olan Diyarbakır'ımızın bu manada tanıtımına, sporun tanıtıcı gücünden de fark faydalanarak tanıtımına katkı yapılması, en önemli maksadımız bu. Ama ikinci maksadımız da tenis sporunun Diyarbakır'da ve bölgede gelişmesi, daha fazla tenis sporcusu bu alana kazandırılması ve gerçekten burada uluslararası ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde edecek genç sporcuların yetiştirilmesine bir zemin oluşturulması. Bu iki maksatla bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz" dedi.

'ZERZEVAN CUP İSMİYLE DİYARBAKIR'IN TURİZMİNE, KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI YAPACAĞINA İNANIYORUZ '

Diyarbakır'ın çok ciddi kültür turizmi potansiyeli olan bir şehir olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "12 bin 500 yıllık bilinen bir tarihi var. Kortiktepe ve Çayönu kazıları bize gösterdi ki insanoğlunun yerleşik hayata geçtiği ilk bölgelerden bir tanesi. Yine insanlık tarihinde ziraatın, tarımın, buğday tarımının başlatıldığı ilk bölgelerden bir tanesi Diyarbakır. Bu coğrafyadan 33 ayrı medeniyet gelmiş geçmiş ve bugün Diyarbakır'da özellikle Sur içerisinde ve diğer ilçelerimizde bu 33 medeniyetin izlerini de takip etmek görmek mümkün. Ama Sur içerisinde başınızı nereye çevirseniz, bir tarihi mekana, bir tarihi camiye, medreseye, kiliseye, hana, hamama, köşke mutlaka gözünüz değecektir. Bu bakımdan bu turnuvanın Zerzevan Cup ismiyle Diyarbakır'ın turizmine, kültür turizmine katkı yapacağına inanıyoruz. Zerzevan, özel olarak parantez açmamız gereken bir destinasyon" diye konuştu.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI MÜDERRİSGİL: HERKES İÇİN TENİS VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ

Tenis kültürünü bütün ülkeye yayma hedeflerinin olduğunu belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Biz her gün kortlardayız ama ilk kez böylesine değerli kültürel mirasın bir sembolü olan ve Diyarbakır'ın da çok önemli sembollerinden biri olan Zerzavan Kalesi'ndeki bu korttayım. Hiç bu kadar değerli bir kortta bulunmadığımı düşünüyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, 'Herkes için tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Tenise baktığımızda birçok algı var, 'elit sporudur' diye. Bunu bu algıdan çıkarıp herkes için erişilebilir, her yaştan, her bölgeden, insan için, tenis sever için, sporcu için erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Bu yolda da bazı çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi 'Tenis şehirleri' diye adlandırdığımız bir çalışma. İstiyoruz ki tenis sadece Ankara, İstanbul, Antalya, Batı bölgeleri ile sınırlı kalmasın. Türkiye'nin 81 iline biz tenisi yayabilelim. Çünkü Türkiye Tenis Federasyonu tüzüğüne baktığımızda zaten şunu söylüyor. Tenisi tabana yayacaksın. Tenis kültürünü bütün ülkeye yaygınlaş yaygınlaştıracaksın. Bize böyle bir görev yüklüyor" ifadelerini kullandı.