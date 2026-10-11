Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Zerenspor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Zerenspor ligdeki ilk galibiyetini elde ederken İlbank ilk mağlubiyetini yaşadı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Yıldırım
Zerenspor: Fatma Şekerci, Dodson, Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti (Ceren Önal, Merve Biçer, Hilal Kocakara, Malual)
İlbank: Lozo, Strunjak, Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Damla Nur Dündar, Smarzek (Sinem Arıncı, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fatma Beyaz, Ece Morova Hezer, Beren Yeşilırmak, Edwards, Begüm Hepkaptan)
Setler: 28-30, 25-21, 32-30, 25-21
Süre: 136 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Zerenspor, İlbank'ı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Zerenspor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti. İlbank ise ilk mağlubiyetini yaşadı.