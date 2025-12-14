Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u zorlu bir mücadele sonucunda 3-2 mağlup etti. Maç, 127 dakika sürdü ve setler 25-23, 25-17, 19-25, 17-25, 12-15 sonuçlandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Beliz Başkır, Seher Aksoy, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Rasinska, Tikhomirova (Gizem Cerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Fatma Şekerci, Mijatovic, Kobzar, Nisan Barut)
Zerenspor: Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Gatina, Beyza Arıcı, Malinov (Ceren Önal, Özlem Alkan, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Malinov, Kübra Akman)
Setler: 25-23, 25-17, 19-25, 17-25, 12-15
Süre: 127 dakika (29, 25, 28, 28, 17)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Zerenspor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.