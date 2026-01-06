Haberler

Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Dresdner ile karşılaşacak

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Zeren Spor, yarın sahasında Alman ekibi Dresdner ile karşılaşacak. Maç, Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında yarın sahasında Alman ekibi Dresdner ile mücadele edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Andrea Puecher (İtalya) ile Igor Schimpl (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek.

Başkent ekibi, gruptaki ilk maçına deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup olurken gruptaki ikinci karşılaşmasında sahasında Polonya kulübü LKS Commercecon'ı 3-0 yendi.

Alman ekibi ise ligdeki ilk mücadelesinde LKS Commercecon'i 3-1 yenerken Imoco Volley'e 3-0 kaybetti.

Grupta iki takımın da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunurken Zeren Spor ikinci, Dresdner ise üçüncü sırada yer alıyor.

