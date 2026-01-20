Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Zeren Spor, evinde Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0'lık skorla geçerek 13. galibiyetini elde etti. Nilüfer Belediyespor Eker ise 8. yenilgisini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Erkan Yıldırım
Zeren Spor : Malinov, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Lazareva, Janset Erkul, Uzelac (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan)
Nilüfer Belediyespor Eker: Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Edwards, Ecenur Aksoy (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Shemanova, Ünzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)
Setler: 25-21, 25-22, 25-23
Süre: 78 dakika (25, 27, 26)
Başkent ekibi, bu sonuçla 13'üncü galibiyetini alırken Nilüfer Belediyespor Eker, 8'inci yenilgisini yaşadı.