Zeren Spor, yarın başkentte Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak

Güncelleme:
Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Fenerbahçe Medicana ile Ankara'da karşılaşacak. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve rövanş karşılaşması 2 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Ankara'da Fenerbahçe Medicana ile mücadele edecek.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Koray Yılmazgil ve Erkan Sarı, hakem ikilisi yönetecek.

Rövanş karşılaşmasının 2 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacağı seride 2 galibiyete ulaşan takım tur atlayacak.

Başkent ekibi ligdeki normal sezonu 21 galibiyetle, sarı-lacivertli takım ise 22 galibiyetle tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
