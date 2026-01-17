Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve Fenerbahçe Medicana ise sezonun 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Milenkovic, Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Korneluk)

Zeren Spor : Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Güven, Ceren Önal, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan, Aleksic, Janset Erkul, Gatina)

Setler: 22-25, 25-21, 23-25, 25-22, 14-16

Süre: 135 dakika (26, 27, 31, 32, 19)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligde 12. galibiyetini elde ederken Fenerbahçe Medicana ise 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
