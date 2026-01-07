Haberler

Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi

Zeren Spor, Dresdner'e set vermedi
Güncelleme:
Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Almanya'nın Dresdner SC takımını 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Takım, gruptaki bir sonraki maçında Polonya'nın KS Commercecon Lodz takımı ile karşılaşacak.

Zeren Spor, 2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında sahasında Almanya'nın Dresdner SC'yi takımını 3-0 mağlup etti.

Zeren Spor, gruptaki 4. maçında 14 Ocak'ta deplasmanda Polonya'nın KS Commercecon Lodz takımı ile karşı karşıya gelecek.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza, Lazareva, Saliha, Özlem (L) (Eylül, Şeyma, Cemre, Gatina, Janset)

Dresdner SC: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome, Nestler (L) (Nestler, Winter, Entius, Akimoto, Siksna)

Setler: 26-24, 25-18, 25-16

Süre: 75 (27-25-23) - İSTANBUL

