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Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmada Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-1 yenmeyi başardı. Maç, toplamda 130 dakika sürdü ve setler 25-27, 20-25, 25-23, 19-25 sonuçlandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Seher Aksoy, İrem Nur Özsoy)

Zeren Spor : Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan)

Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 19-25

Süre: 130 dakika (37, 33, 32, 28)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
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