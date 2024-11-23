Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda 3-1 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında oynanan karşılaşmada Zeren Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-1 yenmeyi başardı. Maç, toplamda 130 dakika sürdü ve setler 25-27, 20-25, 25-23, 19-25 sonuçlandı.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Seher Aksoy, İrem Nur Özsoy)
Zeren Spor : Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan)
Setler: 25-27, 20-25, 25-23, 19-25
Süre: 130 dakika (37, 33, 32, 28)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.