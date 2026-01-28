Çaykur Rizespor'dan Altin Zeqiri açıklaması: 'Bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım yok'

ÇAYKUR Rizespor'un Kosovalı oyuncusu Altin Zeqiri, "Bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Mavi-yeşilliler, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde maçın hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman fonksiyonel güç çalışması ve 3'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesinde Kosovalı oyuncu Altin Zeqiri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendi performansını değerlendiren Zeqiri, "3'üncü sezonumdayım. Tabii ki buna ben de katılıyorum. İzleyen taraftarlarımız da herkes katılıyordur. Zaman zaman çok iyi dönemlerim oldu. Zaman zaman düştüğüm dönemler de oldu. İyi zamanlar ve kötü zamanlar hep olacaktır ama her geçen gün kendimi geliştirmek için çalıştığımı söyleyebilirim" diye konuştu.

'HER HAFTA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİR EKİBİZ'

Ligde mağlup edemeyecekleri takım olmadığını söyleyen Zeqiri, "Takımımızdaki kaliteye baktığımız zaman düşük performans sergilemişiz diyebiliriz bu 19 haftada. Çünkü kalitemize bakıldığında puan tablosunda istediğimiz yerde değiliz. Ama ben size şunu da söyleyebilirim ki; takımımız her geçen gün mücadelesini veriyor, her geçen gün kendisini geliştirmek için çabalıyor. Daha en iyimiz ortaya çıkmadı, en iyi şeklimiz önümüzdeki günlerde gelecek. Bizler aslında her hafta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir ekibiz. Rakip fark etmeksizin biz bunları yapmaya çalışıyoruz, rakibimiz kim olursa olsun. Başakşehir saygı duyulacak bir takım, şu anda gerçekten iyi durumdalar. Sanırım son altı maçlarını kaybetmediler, son dört maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Ama bu ligde iyi oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz bir takım olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'BENİM FİKRİMCE KOLAY BİR KIRMIZI KARTTI'

Hakem kararlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zeqiri, "Ben çok fazla bu konularda yorumda bulunmayı sevmiyorum. Tabii ki benim burada üçüncü yılım, üç sezondur buradayım, birçok maçta bulundum, birçok maçı izledim. Çoğu zaman hakem kararları bizlerin lehine olmadı. Özellikle son maçta tartışmalı bir pozisyon vardı. Pozisyonun tekrarını izlediğimde kırmızı kart pozisyonu bence, kolay bir kırmızı karttı. Tabii ki hakem kararlarına çok fazla müdahale edemiyoruz, bu konuda çok fazla şey söyleyemiyoruz. Bizim yapmamız gereken her maça en iyi şekilde hazırlanıp her maçta en iyi performansımızı göstermek ve kendimizin değiştirebileceği şeylere odaklanmak" diye konuştu.