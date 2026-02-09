Haberler

Zenit, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladı

Rusya'nın Zenit takımı, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Duran, Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Al-Nassr'dan Zenit'e transfer oldu.

Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
