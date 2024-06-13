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Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olacağı iddia ediliyordu. Rus kulübünün başkanı Alexander Medvedev, "Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret" sözleriyle bu transfer iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'ta hatırı sayılır bir bonservis bedeli kazandırarak takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Rus ekibinin başkanı Alexander Medvedev, Portekizli yıldızı transfer edeceklerini yönündeki iddiaları yalanladı.

ZENİT'TEN YALANLAMA GELDİ

Rus basınından RIA Novosti'ye Medvedev, " Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i alacağımız yönündeki iddialar boş bir spekülasyondan ibaret" sözleriyle transfer haberlerinin asılsız olduğunu açıkladı.

Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı

NE OLMUŞTU?

Orta saha arayışlarını sürdüren Zenit'in, Beşiktaş'a Gedson Fernandes için Beşiktaş'a 20 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürülen Rus kulübünün Fernandes ile de yıllık 3 milyon euro'dan 4 yıllık bir sözleşme karşılığında anlaştığı çeşitli basın kaynaklarında yer almıştı.

Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceği dair iddiaları yalanladı

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 41'i ilk 11 olmak üzere 45 maça çıkan Gedson Fernandes, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlı takımla yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş Zenith Futbol Spor Haberler

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