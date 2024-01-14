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"Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. İsmail Kartal'ın zemin hakkındaki eleştirilerine cevap veren Sumudica, "İsmail Kartal'ın bu zemine saygı duyması gerekiyor. Bir hocanın zeminle ilgili konuşmaması lazım. Bunları neden konuşuyor bilmiyorum istiyorlarsa federasyondan izin çıkarırlarsa biz orada oynayalım. Biz bu zeminde oynuyoruz sonuçta. Profesyonel anlamda bakılınca hocanın zeminle ilgilenilmemesi gerekiyor" dedi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANMIŞ GİBİYDİ"

Fenerbahçe'nin attığı gole fazla sevinmesini eleştiren Sumudica, "Benim merak ettiğim şey, Fenerbahçe'nin golden sonraki sevinci, mutluluğu. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibilerdi. Bu kadar paralar harcayan, böle geniş yedek kulübesi olan takımın bize karşı golden sonraki sevinci bize güven veren bir şey" dedi.

'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacakSumudica

"İSMAİL KARTAL'IN SAYGI DUYMASI GEREKİYOR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın zemin hakkındaki eleştirilerine de cevap veren Sumudica, "İsmail Kartal'ın bu zemine saygı duyması gerekiyor. Bir hocanın zeminle ilgili konuşmaması lazım. Bunları neden konuşuyor bilmiyorum istiyorlarsa federasyondan izin çıkarırlarsa biz orada oynayalım. Biz bu zeminde oynuyoruz sonuçta. Profesyonel anlamda bakılınca hocanın zeminle ilgilenilmemesi gerekiyor. Biz bu zeminde oynuyoruz o da oynamayı kabul etmeli. Şimdi biz Sivas'a gideceğiz ve eksi derecelerde oynayacağız zemin kötü olacak. Puan kaybedersek bu bahanemiz mi olacak? Biz tüm teknik direktörlere saygı duyuyoruz burası bizim stadımız İsmail Kartal da buna saygı duyacak" ifadelerini kullandı.

'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacakİsmail Kartal

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gaziantep FK Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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