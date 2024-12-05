Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi

Muhalifler, Şam'dan önceki son kaleye dayandı! Kritik kent artık ellerinde

 HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı

Yatak odasında buldukları Esad'a ait özel fotoğrafları paylaştılar

 Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Hama'yı kaybeden Esad'ı çıldırtacak görüntüler
'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi

Zeki Yavru: Eyüpspor Deplasmanında Puan Almak İstiyoruz

Zeki Yavru: Eyüpspor Deplasmanında Puan Almak İstiyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un tecrübeli savunmacısı Zeki Yavru, Eyüpspor karşılaşmasından puan ya da puanlar almak istediklerini belirtti. Takımın başarısının kişisel başarıdan daha önemli olduğunu vurguladı.

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Zeki Yavru, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacakları Eyüpspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesi kırmızı-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Zeki Yavru, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Zorlu bir deplasman"

İstanbul deplasmanında puan alarak taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Zeki Yavru, "Önümüzde zorlu bir Eyüpspor deplasmanı var. Bunun bilincindeyiz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak İstanbul'a puan ve puanlar almak için gideceğiz. Bodrumspor maçında güzel bir galibiyet aldık. Uzun bir süre seyircimizden uzak kalacağız. İnşallah deplasmandan puanlar alarak taraftarımızı mutlu ederiz" diye konuştu.

"Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok"

Ligde asist krallığında ilk sırada yer almasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Yavru, "Asist krallığı için sonuçlanmış herhangi bir şey yok. Hala devam eden bir yarış var. Burada benim veya herhangi bir oyuncunun başarısından ziyade bizim için önemli olan Samsunspor'un başarısıdır. Şahsi başarının benim için hiçbir önemi yok. Takım arkadaşlarımız da aynı düşüncedeler. Bizim hedefimiz, dileğimiz Samsunspor'u zirveye taşıyabilmek. Taraftarımızdan da Allah razı olsun. Gönülden destekliyorlar. Ben de onlara gönülden hizmet vermeye çalışıyorum. Aramızda çok güzel bir gönül bağı oluştu. İlk günden beri sağ olsunlar hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Ben de onlardan biriymiş gibi saha içi ve saha dışı elimden ne geliyorsa bu takıma vermeye çalışıyorum. Takımımızı desteklemeye devam etsinler. Onlar için sahada elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tabii benim için mutluluk verici bir durum. Onların ilgi alakasına layık olabilmek için ben de çok çalışıyorum. İnşallah basınımızla, taraftarımızla, camiamızla nice başarılara imza atarız" şeklinde konuştu.

"Genç oyuncular suçluymuş gibi bir algı oluştu"

52 Orduspor FK'ye 4-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda ettikleri için üzgün olduklarını hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Kupada elendiğimiz için üzgünüz. İç sahada kupada elenmek istemiyorduk. 10 kişi kalmamız işi farklı bir boyuta taşıdı. Bu mağlubiyette sadece genç oyuncular suçluymuş gibi bir algı oluştu. Asla öyle bir şey yok. Maça 2-3 genç oyuncumuzla başladık. Asla böyle bir mazeret yok. Kardeşlerimizin hepsi pırıl pırıl, işini en iyi şekilde yapan çocuklardır. Önleri açık olduğunu düşünüyorum. Onlar da Samsunspor formasını en iyi şekilde terleteceklerdir. Türk futbolunca katkı sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti
img

"Geri döneceğiz" demişti, belediye binasında görüntülendi
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayalimdeki Düğün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayalimdeki Düğün filmi ne zaman, nerede çekildi? Perşembe hangi diziler var? 5 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler İnci Taneleri 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri 25. bölüm tek parça full HD izleme linki! Büyük Beyaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Beyaz filmi ne zaman, nerede çekildi? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Gamze hangi yıl yarıştı, şampiyon olu mu, restoranı nerede? 6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Lyon küme düştü mü 2025? Lyon neden küme düştü? Mehmet Türkmen kimdir? BJK FB hakemi Mehmet Türkmen hangi takımlı? Esad mayolu fotoğrafları yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.