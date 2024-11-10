Zeki Murat Göle: Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymalıyız

Zeki Murat Göle : Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik

Doğukan DEMİRKIRDI - Efe ALDEMİR / İSTANBUL, - FENERBAHÇE Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Maç önünde reaksiyon vermememiz gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Oyuncularımız oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik. Oyuncularımız bunu da başardı" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların bugün reaksiyon verdiğini aktaran Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Maç önünde reaksiyon vermememiz gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Oyuncularımız oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik. Oyuncularımız bunu da başardı. Bugün oyunun içinde olmaları çok büyük bir artı. Bir önceki maçta bunu sağlayamamıştık. Hocamız 2 gün önce verdiği röportajda detaylı bir şekilde anlatmıştı. Onun da dediklerini takım bugün yerine getirdi" ifadelerini kullandı.