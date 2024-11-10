Üye Girişi
Haberler

Zeki Murat Göle: Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymalıyız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Sivasspor maçında takımın gösterdiği performanstan ve oyuncuların sahada sergilediği karakterden bahsetti. Takımın oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu belirtti ve Fenerbahçe ruhunun önemine vurgu yaptı.

Zeki Murat Göle : Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik

Doğukan DEMİRKIRDI - Efe ALDEMİR / İSTANBUL, - FENERBAHÇE Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Maç önünde reaksiyon vermememiz gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Oyuncularımız oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik. Oyuncularımız bunu da başardı" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların bugün reaksiyon verdiğini aktaran Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, "Maç önünde reaksiyon vermememiz gereken bir maç olduğunu söylemiştik. Oyuncularımız oyunun kontrolünü elinde tutarak bu reaksiyonu verdi. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koymamız gerektiğini söylemiştik. Oyuncularımız bunu da başardı. Bugün oyunun içinde olmaları çok büyük bir artı. Bir önceki maçta bunu sağlayamamıştık. Hocamız 2 gün önce verdiği röportajda detaylı bir şekilde anlatmıştı. Onun da dediklerini takım bugün yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Çankaya" çıkışı

 CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım

Partinin ağır topu, Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle! KIZILCIK ŞERBETİ 76. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 76. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.