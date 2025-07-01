Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
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Zehra Güneş ve kız kardeşi İrem Güneş, düğüne katıldıkları sırada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. İki kardeşin tarzları ve benzerlikleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kendisi gibi milli voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile birlikte düğüne katılan Zehra Güneş'in paylaşımları binlerce beğeni ve "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz" gibi yorumlar aldı.

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ve kendisi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş düğüne katıldı. İki kardeşin tarzları ve benzerlikleri sosyal medyayı salladı.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Zehra Güneş son olarak kendisi gibi milli voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile birlikte düğüne katıldı. Abla kardeşin şık düğün kombinleriyle verdikleri pozlar ise sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in paylaşır paylaşmaz binlerce beğeni alan pozlarına yorumlar da yağdı. Zehra Güneş ve İrem Güneş'e "Aynısınız", "Muhteşem görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşım;

Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCevap :

Uzaktan yakından alakası yok.

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Haber YorumlarıTolgahan Dans Gurubu:

at ve kısrak

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Haber YorumlarıMehmet Ergün:

????

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

kardeşinin boyutları biraz daha insani

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bu takım millilik adı altında neyi ve kimi temsil ediyor iyi biliyorum. Bugün Lemana kafa tutanlar neden bunları görmezden geliyor?

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