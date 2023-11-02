Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı! Milyonerler listesine girdiler

A Milli Kadın voleybol Takımı'nın yıldızlarından Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt'un serveti ortaya çıktı. 20 kişilik listenin 13. sırasında kendine yer bulan Karakurt'un 4.2 milyon dolar, 14. sırasındaki Güneş'in ise 4 milyon dolar serveti olduğu iddia edildi.

Milletler Ligi'ni kazanan ardından da Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş ile Ebrar Karakurt, en zengin voleybolcular listesinde kendine yer buldu.

EBRAR SERVETİ EN YÜKSEK TÜRK VOLEYBOLCU

Ajansspor'un Rich Verse isimli kuruma dayandırdığı habere göre, Lokomotiv Moskova forması giyen Ebrar Karakurt, 4.2 milyon dolarlık servetiyle listenin 13.sırasında kendine yer buldu.

ZEHRA, EBRAR'IN HEMEN ALTINDA

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş ise Ebrar'ın hemen altında 14. sırada yer alıyor. Milli voleybolcunun 4 milyon dolar serveti olduğu öne sürüldü.