Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. İkili sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Dedetaş, "Hem başarılarıyla bizi gururlandırdılar hem de genç kızlara çok güzel örnek oldular. Türkiye Kadın Milli Voleybol oyuncumuz Zehra Güneş'le keyifli bir sohbet ettik. Üsküdarlı komşumuz Zehra ilçemizin sporcularına da ilham verecek" ifadelerini kullandı. Paylaşıma kısa sürece çok sayıda beğeni geldi.