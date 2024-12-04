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Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı makamında ziyaret etti. İkili sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. İkili sıkı sıkıya birbirine sarıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Dedetaş, "Hem başarılarıyla bizi gururlandırdılar hem de genç kızlara çok güzel örnek oldular. Türkiye Kadın Milli Voleybol oyuncumuz Zehra Güneş'le keyifli bir sohbet ettik. Üsküdarlı komşumuz Zehra ilçemizin sporcularına da ilham verecek" ifadelerini kullandı. Paylaşıma kısa sürece çok sayıda beğeni geldi.

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret

Zehra Güneş'ten sürpriz ziyaret
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGürcan Yilmaz:

Safini belli etmis.

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Yine çakma voleybolcu haberi…Sözde sporcu..

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Çöp sporcu..

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