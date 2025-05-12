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Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı
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VakıfBank'ın takım kaptanı Zehra Güneş, sezonun bitiminin ardından Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Melissa Vargas ile Amerika'da tatile çıktı. Kaliforniya'daki Disneyland'a giden ikili, renkli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

A Milli takım ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, voleybolda sezonun bitmesiyle birlikte tatilinin keyfini çıkarıyor. Yıldız oyuncu, aylar süren sezonun yorgunluğunu üstünden atmak adına soluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde aldı.

MELİSSA VARGAS İLE BİRLİKTE GİTTİ

25 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin ve milli takımın başarılı voleybolcusu Melissa Vargas ile Kaliforniya'da bulunan Disneyland'a gitti. Başarılı voleybolcu, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak, 'İlk durak: Kaliforniya' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞMURU

Zehra'nın Melissa Vargas ve ABD'den çektiği fotoğrafları takipçileri ile paylaşması üzerine yıldız ismin bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SEZON PERFORMANSI

Kaptanı olduğu VakıfBank ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşan Zehra Güneş, VakıfBank ile bu sezon 34 maçta forma giydi.

İşte Zehra Güneş'in o paylaşımları;

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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