Denizli'nin gururu Zehra Gemi dartta dünyanın zirvesinde

Denizli'nin gururu Zehra Gemi dartta dünyanın zirvesinde
Denizli'nin milli dart sporcusu Zehra Gemi, 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda Genç Kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Tüm rakiplerini mağlup eden Zehra, Türkiye'nin bu şampiyonadaki ilk altın madalya kazanan sporcusu oldu.

DENİZLİ'nin gururu milli dart sporcusu Zehra Gemi, Dünya Dart Federasyonu'nun (WDF) en prestijli turnuvası olan 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. Genç sporcu, tüm rakiplerini mağlup ederek Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu. WDF Dünya Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Lakeside World Championships'te milli sporcumuz Zehra Gemi büyük bir başarıya imza attı. İngiltere'nin Surrey kentinde Frimley Green'in dünyaca ünlü Lakeside Country Club'da gerçekleştirilen turnuvada, genç sporcu hem ülkemizi hem Denizli'yi gururlandırdı. Genç Kızlar kategorisinde Ay-yıldızlı formayla yarışan Zehra Gemi, dünya sıralamasının 1 numarası olan İngiliz rakibi Paige Pauling ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde üstün bir performans sergiledi. Genç sporcu karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükseldi. Finalde İrlandalı rakibi Rebecca Allen ile karşılaşan Zehra Gemi, setlerde 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek 2025 Lakeside Girls World Champion unvanını kazandı. Bu zaferle Dart Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

GENÇ YAŞINDA BÜYÜK BAŞARILAR

Pek çok ulusal yarışmada elde ettiği başarılarla yıldızı parlayan ve 2023 yılında İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan milli dartçı Zehra Gemi, bu kez dünya sahnesinde daha büyük bir başarıya imza atarak kariyerinin en anlamlı madalyasını kazandı. Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu ile birlikte Dünya arenasına çıkan Zehra Gemi, hem disiplinli çalışması hem de azmiyle Türkiye'nin adını bir kez daha zirveye taşıdı. Zehra'nın bu başarısı, Türk dart tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERDOĞAN, MİLLİ DARTÇIYI KUTLADI

Dünya şampiyonluğuna ulaşan Milli dartçı Zehra Gemi'yi ve Milli Takım Dart Antrenörü Yusufcan Korucu'yu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç sporcunun elde ettiği büyük başarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Zehra Gemi'nin elde ettiği Dünya şampiyonluğunun yalnızca Denizli için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, elde edilen başarının genç sporcular için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.


