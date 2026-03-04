Haberler

Zecorner Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar Teknik Direktör Erling Moe yönetiminde gerçekleştiriliyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 25'inci haftada sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları yapıldı. Pas ve baskı çalışmasının ardından idman, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

