Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Furkan Soyalp, Denswil ve Tuci'nin golleriyle galibiyeti elde eden Kayserispor, Kasımpaşa'nın gollerine engel olamadı.

Stad: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut

Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 85 Abdulsamet Burak), Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Benasser), Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan Soyalp (Dk. 77 Mehmet Eray Özbek), Opoku (Dk. 62 Burak Kapacak ), Onugkha

Kasımpaşa : Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson (Dk. 85 Ali Yavuz Kol), Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Cafu, Yusuf Barası (Dk. 62 Jairo), Gueye, Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş)

Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil, Dk. 81 Tuci (Zecorner Kayserispor ), D. 19 Winck, Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 28 Baldursson ( Kasımpaşa ), Dk. 77 Furakn Soyalp, Dk. 80 Hosseini, Dk. 90 Mehmet Eray Özbek (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

67. dakikada sağ kanattan Cem Üstündağ'ın ortasında Denswil'in karşıladığı top, ceza sahası içerisinde Kubilay Kanatsızkuş'un önene düştü Bu oyuncunun sert şutunda ağalara gitti: 2-2

81. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in ortasında ceza saha içerisinde sol önde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden filelerle buluştu: 3-2

90+ 5. dakikada Kasımpaşa atağında sol kanattan Cafu'nun ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Onurcan Piri uzanarak meşin yuvarlağı sağ direk dibinde çıkarmayı başardı.

Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor
