Zecorner Kayserispor'da, Gaziantep FK mesaisi
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarına devam etti.
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 20 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.