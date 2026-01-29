Haberler

Zecorner Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Sarı-kırmızılı takım, ayrıca Galatasaray maçının taktiğini de çalıştı. İç Anadolu ekibi Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
